В Южной Корее выразили разочарование тем, что КНДР осуществляет новые запуски ракет

Аргументы Недели → В мире 13+

19 октября 2021, 09:52 Источник: RT, ТАСС

Лидер КНДР Ким Чен Ын, фото: pixabay.com

В Южной Корее во вторник выразили «чрезвычайное разочарование» тем фактом, что КНДР продолжает осуществлять ракетные пуски. По сведениям южнокорейского Комитета начальников штабов, КНДР во вторник утром осуществила запуск баллистической ракеты малой дальности в сторону Японского моря из района города Синпхо в провинции Хамгён-Намдо.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что КНДР запустила две баллистические ракеты.

Агентство «Рёнхап» со ссылкой на представителей совета национальной безопасности Южной Кореи передает, что Северая Корея проводит испытания в то время, как ведущие мировые державы проводят консультации по стабилизации ситуации и установлению мира на Корейском полуострове.

По данным агентства, представители совета национальной безопасности Южной Кореи выразили «чрезвычайное разочарование» тем фактом, что КНДР продолжает осуществлять ракетные пуски.

За ситуацией следят в Сеуле, в Токио и в Вашингтоне. Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил (ВС) США заявило, что последний запуск ракеты со стороны КНДР не представляет непосредственной угрозы военному контингенту, территории Соединенных Штатов и их союзникам.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости