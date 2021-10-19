Псаки: действующая администрация США считает, что Трамп пытался подорвать мирную передачу власти в стране

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19 октября 2021, 21:15 Источник: ТАСС

бывший президент США Дональд Трамп, Sammy Minkoff/imago stock&people

Действующая администрация США считает, что экс-президент страны Дональд Трамп пытался подорвать мирную передачу власти и нормы конституции. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В рамках регулярного брифинга Джен Псаки попросили прокомментировать решение бывшего американского лидера потребовать запретить через суд раскрытие документов, которые касаются его администрации, в рамках разбирательства в связи со штурмом Капитолия.

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что подавляющее большинство американцев солидарно с действующими властями США в том, что Дональд Трамп злоупотреблял своей должностью и пытался подорвать мирную передачу власти в стране.

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