Псаки: действующая администрация США считает, что Трамп пытался подорвать мирную передачу власти в стране

Действующая администрация США считает, что экс-президент страны Дональд Трамп пытался подорвать мирную передачу власти и нормы конституции. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
В рамках регулярного брифинга Джен Псаки попросили прокомментировать решение бывшего американского лидера потребовать запретить через суд раскрытие документов, которые касаются его администрации, в рамках разбирательства в связи со штурмом Капитолия.
Пресс-секретарь Белого дома заявила, что подавляющее большинство американцев солидарно с действующими властями США в том, что Дональд Трамп злоупотреблял своей должностью и пытался подорвать мирную передачу власти в стране.
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