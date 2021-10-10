Трамп заявил, что экономический план Байдена принесет больше пользы Китаю, чем США

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил на митинге в Айове, что экономические предложения действующего лидера страны Джо Байдена принесут больше пользы Пекину, чем Вашингтону.
Трамп выразил мнение, что план Байдена "построит" Китай, а в республиканской партии хотят "строить Америку". Экс-президент заявил, что проект действующего лидера США, в частности, приведет к увеличению налоговой нагрузки на работающие семьи.
По мнению Трампа, план Байдена драматически повысит налоги на бизнес, сделав их одними из самых высоких в мире и "значительно выше, чем в месте, которое называется коммунистический Китай".
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