В Конгрессе заявили, что Трамп годами предоставлял правительству ложные данные о финансовом положении своего отеля

В документах палаты представителей США по надзору и реформе заявили, что экс-президент США Дональд Трамп годами предоставлял правительству ложные данные о финансовом положении своего отеля в Вашингтоне.
Согласно информации, которая содержится в документах, Дональд Трамп существенно преувеличивал финансовое положение гостиницы Trump Hotel.
Подчеркивается, что его отель за четыре года, которые политик находился на посту главы государства, понес убытки в размере более 70 миллионов долларов. В то же время Трамп утверждал, что гостиница приносила ему крупную прибыль.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.