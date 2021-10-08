В Конгрессе заявили, что Трамп годами предоставлял правительству ложные данные о финансовом положении своего отеля

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8 октября 2021, 21:18 Источник: NBC

бывший президент США Дональд Трамп, MediaPunch/face to face

В документах палаты представителей США по надзору и реформе заявили, что экс-президент США Дональд Трамп годами предоставлял правительству ложные данные о финансовом положении своего отеля в Вашингтоне.

Согласно информации, которая содержится в документах, Дональд Трамп существенно преувеличивал финансовое положение гостиницы Trump Hotel.

Подчеркивается, что его отель за четыре года, которые политик находился на посту главы государства, понес убытки в размере более 70 миллионов долларов. В то же время Трамп утверждал, что гостиница приносила ему крупную прибыль.

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