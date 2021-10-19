Глава Пентагона Остин обвинил РФ в начале войны в Донбассе

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19 октября 2021, 16:32 Источник: РИА "Новости"

глава Пентагона Ллойд Остин, Naveen Sharma/Keystone Press Agency

Глава Министерства обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин в рамках брифинга с украинским коллегой Андреем Тараном в ходе своего визита в Киев обвинил Россию в начале войны в Донбассе.

Глава Пентагона заявил, что именно Россия "начала эту войну" и является камнем, "препятствующим мирному урегулированию".

Ллойд Остин также подчеркнул, что российская сторона "начала нарушать территориальную целостность и суверенитет" Украины.

Известно, что глава американского Минобороны дал Киеву обещание поддержать власти Украины в вопросе защиты страны.

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