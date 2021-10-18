Глава Пентагона Остин 19 октября посетит Киев

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18 октября 2021, 17:05 Источник: ТАСС

глава Пентагона Ллойд Остин, Naveen Sharma/Keystone Press Agency

Министр обороны США Ллойд Остин во вторник, 19 октября, прибудет в Киев. В рамках визита глава Пентагона планирует обсудить двустороннее и региональное сотрудничество в сфере безопасности.

Согласно данным пресс-службы посольства США на Украине, Ллойд Остин в рамках поездки посетит украинское Министерство обороны, где примет участие в церемонии почтения памяти павших защитников страны. Кроме того, он встретится с руководителем ведомства Андреем Тараном, чтобы обсудить прогресс Киева в проведении реформ в сферах обороны и военно-промышленного комплекса.

Известно также, что у Ллойда Остина запланирована встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским. Стороны обсудят двустороннее и региональное сотрудничество в области безопасности.

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