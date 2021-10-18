Кулеба заявил, что Киев не интересует мнение Москвы по вступлению Украины в НАТО

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18 октября 2021, 16:13 Источник: РИА "Новости"

глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, John Macdougall/dpa

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в понедельник, 18 октября, заявил, что Киев не интересует мнение властей России в вопросе вступления Украины в Североатлантический альянс.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "худшим сценарием" перспективу вступления Украины в НАТО и подчеркнул, что в данном случае Москва примет меры для обеспечения своей безопасности.

Дмитрий Кулеба, комментируя высказывание Дмитрия Пескова, заявил, что РФ не имеет права голоса в дискуссии о будущем членстве Украины в Североатлантическом альянсе.

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