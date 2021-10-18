В МИД заявили, что линия НАТО в отношении Москвы становится все более агрессивной

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18 октября 2021, 15:46 Источник: МИД России

МИД, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В МИД, комментируя действия НАТО об отзыве аккредитации у сотрудников постпредства РФ при альянсе и ответные шаги, отметили, что линия в отношении Москвы становится все более агрессивной.

В заявлении Министерства иностранных дел подчеркиевается, что "российская угроза" раздувается, в частности, с целью укрепить внутреннее единство НАТО, создать видимость его "востребованности" в текущих геополитических условиях.

Отмечается, что из-за "недружественных действий" Североатлантического альянса Москва приняла решение приостановить работу постоянного представительства РФ при НАТО и прекратить работу информцентра альянса в Москве. Кроме того, принимается ряд других мер.

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