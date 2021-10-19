Песков заявил, что для России разрыв отношений с НАТО ничем не чреват

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 19 октября, заявил в рамках беседы с журналистами, что разрыв отношений с Североатлантическим альянсом ничем не чреват для России.
Дмитрий Песков также заметил, что "разрывать было нечего", поскольку "отношений не было".
Напомним, в минувший понедельник глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров объявил, что страна с начала ноября приостанавливает работу своего постпредства при НАТО после решения альянса отозвать аккредитацию восьми сотрудников постпредства Российской Федерации. Также будет приостановлена деятельность Военной миссии связи и Информационного бюро Североатлантического альянса в Москве.
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