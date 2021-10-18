Официальный представитель НАТО Лунгеску: альянс сожалеет о приостановке работы миссий организации в РФ

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску вечером в понедельник, 18 октября, заявила, что Североатлантический альянс сожалеет о решении Москвы приостановить работу миссий организации в РФ.
Ранее сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров объявил об ответных мерах Москвы на высылку российских дипломатов при НАТО. Теперь для контактов с Россией организации необходимо обращаться к послу страны в Бельгии.
Оана Лунгеску подчеркнула, что в НАТО приняли к сведению решение Москвы приостановить работу своей дипмиссии при Североатлантическом альянсе, военной миссии связи организации в столице РФ и информационной миссии НАТО в Москве. "Мы сожалеем об этих шагах", – заключила она.
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