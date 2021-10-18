Дипломат Белоусов заявил, что Россия предлагает НАТО договориться о мерах по деэскалации

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18 октября 2021, 20:18 Источник: РИА "Новости"

МИД, Aleksander Polyakov/Global Look Press

Зампостпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов в понедельник, 18 октября, заявил, что Россия предлагает договориться о мерах деэскалации с НАТО.

Андрей Белоусов отметил, что, в частности, Россия предлагает Североатлантическому альянсу прийти к соглашению о взаимном снижении военной активности вдоль границ РФ и стран организации.

Дипломат уточнил, что в настоящий момент востребованными являются шаги по улучшению обстановки и фокус на добросовестное выполнение уже имеющихся договоренностей. Кроме того, по мнению Белоусова, пользу принесут дополнительные меры транспарентности, принимаемые на добровольных основаниях.

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