Дипломат Белоусов заявил, что диалог с НАТО будет затруднен, пока альянс не откажется от стратегии сдерживания РФ

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18 октября 2021, 19:21 Источник: РИА "Новости"

флаг НАТО, w80/ZUMAPRESS.com

Замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН Андрей Белоусов заявил, что пока НАТО не откажется от стратегии сдерживания Москвы, диалог с Североатлантическим альянсом будет затруднен.

Андрей Белоусов заявил, что в настоящий момент происходит наращивание военных потенциалов и активизация военных действий стран-членов НАТО у границ Российской Федерации. По словам дипломата, очевидно, что пока Североатлантический альянс не откажется от стратегии сдерживания Москвы, взаимодействие с ним будет затруднено.

Напомним, ранее сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что с 1 ноября страна приостановит работу постпредства и других органов для контактов с Североатлантическим альянсом. Кроме того, временно не будет действовать военная миссия НАТО в Москве, а информационное бюро закроется.

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