Сенатор Косачев назвал НАТО недоговороспособным партнером

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18 октября 2021, 18:46 Источник: Facebook

сенатор Константин Косачев, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил в понедельник, что Североатлантический альянс является недоговороспособным партнером, а решение о высылке российских дипломатов не было обоснованным.

Константин Косачев напомнил, что российская сторона ранее объявила о жестких мерах, среди которых приостановка работы постпредства России при НАТО, Военной миссии связи альянса в Москве, а также прекращение деятельности информбюро НАТО в столице РФ.

Сенатор, однако, напомнил, что 6 октября секретариат Североатлантического альянса официально уведомил о лишении аккредитации восьми сотрудников постпредства РФ при НАТО и поручил сократить состав дипломатической миссии до десяти человек. По какой причине был сделан такой шаг, данных не поступало.

"Приходится констатировать, что в лице Брюсселя мы имеем дело с недоговороспособным партнером", – заметил Константин Косачев. Сенатор добавил, что беда НАТО в том, что организация "в упоении своей мощью" не может ни с кем поддерживать отношения на равных.

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