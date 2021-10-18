Сенатор Джабаров: генсек НАТО Столтенберг «испортил все, что можно было испортить»

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18 октября 2021, 18:11 Источник: РИА "Новости"

генсек НАТО Йенс Столтенберг, Juan Carlos Rojas

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в понедельник заявил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг "испортил все, что только можно было испортить".

Владимир Джабаров подчеркнул в беседе с журналистами 18 октября, что отношения России и Североатлантического альянса уже были на очень низкой отметке. Однако, по словам сенатора, НАТО продолжает охлаждать связи с Российской Федерацией уже "до состояния льда".

Джабаров заметил, что своими действиями альянс стремится вернуть отношения с Москвой до условий "холодной войны".

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