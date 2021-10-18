Глава МИД ФРГ Маас заявил, что решение России по информбюро НАТО ухудшает отношения Москвы и альянса

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18 октября 2021, 17:46 Источник: РИА "Новости"

глава МИД ФРГ Хайко Маас, Xander Heinl/photothek.de via ww

Глава Министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил в понедельник, 18 октября, что решение России по закрытию информбюро НАТО в Москве осложняет и без того сложные отношения страны с альянсом.

Хайко Маас по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза отметил, что Германия всегда выступала в НАТО за диалог с Россией. По словам дипломата, альянс также подтверждал готовность к диалогу и призывал провести Совет Россия – НАТО. Глава МИД ФРГ уточнил, что Запад готов к переговорам с Россией, однако, "Москва, по всей видимости, не готова". "Это решение более чем прискорбно", – подчеркнул Маас.

Напомним, ранее сегодня министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Москва приостановит работу своего постпредства при НАТО. Кроме того, помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве будет прекращена работа ее информбюро.

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