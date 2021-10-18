Байден выразил соболезнования в связи с кончиной экс-госсекретаря США Пауэлла

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выразил соболезнования родным и близким бывшего госсекретаря Колина Пауэлла, который скончался на 85-м году жизни от последствий заражения COVID-19.
Байден заявил, что когда он был сенатором, тесно работал с Пауэллом. По словам американского лидера, за долгие годы совместной работы, несмотря на наличие разногласий, дипломат всегда был тем, кто "старался изо всех сил и относился к людям с уважением".
По мнению Джо Байдена, Колин Пауэлл воплощал в себе "высшие идеалы и воина, и дипломата". Кроме того политик заметил, что экс-госсекретарь являлся его другом и хорошим человеком. "Его будут помнить как одного из великих американцев", – выразил уверенность Байден.
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