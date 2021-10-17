Посол РФ в Британии Келин заявил, что Лондону для улучшения отношений с Москвой нужно отказаться от агрессивной риторики

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17 октября 2021, 13:34 Источник: BBC

посол РФ в Великобритании, MFA Russia/via Globallookpress.com

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что улучшение российско-британских отношений возможно в том случае, если Лондон откажется от агрессивной риторики и враждебных действий в отношении Москвы.

Андрей Келин отметил, что отношения между Россией и Соединенным Королевством насчитывают несколько столетий. По словам посла, Москва заинтересована в улучшении отношений с Лондоном, но высказывания британских министров о том, что РФ является противником и что страну необходимо сдерживать, не способствуют этому.

Келин, однако, обратил внимание на то, что Россия и Британия готовы сотрудничать по ряду актуальных мировых проблем, в частности, в борьбе с изменением климата.

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