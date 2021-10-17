Сенатор Пушков высмеял слова Кулебы о намерении Украины «задавить» Россию в суде по инциденту в Керченском проливе

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17 октября 2021, 07:08 Источник: Telegram

сенатор Алексей Пушков, фото: Federation Council of Russia/Globallookpress.com

Председатель Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков высмеял намерения главы МИД Украины Дмитрия Кулебы "задавить" Россию в суде в Гааге по инциденту акватории Черного моря в 2018 году.

С 11 по 16 октября Международный арбитраж в Гааге будет проводить слушания по делу между РФ и Украиной, которое касается инцидента в Керченском проливе.

Алексей Пушков назвал высказывание Дмитрия Кулебы забавным, особенно в свете того, что в странах-членах НАТО все знают, что именно Украина нарушила территориальные воды России в 2018 году.

Пушков обратил внимание на то, что "неземная красота" украинской позиции, которой так гордится Киев, все чаще не принимается во внимание. "Задавят они..." — заключил сенатор.

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