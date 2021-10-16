Глава МИД Украины Кулеба пригрозил «юридически задавить» Россию на суде в Гааге из-за конфликта в Керченском проливе

Аргументы Недели → В мире 13+

16 октября 2021, 17:38 Источник: ТАСС

Дмитрий Кулеба, фото: Yevhen Kotenko/Global Look Press

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригрозил «юридически задавить» Россию на суде в Гааге из-за конфликта в Керченском проливе. Слушания по делу начались в Арбитражном трибунале в Гааге 11 октября.

Кулеба отметил, что в Гааге в ходе предварительных слушаний стороны выразили свои аргументы по вопросу юрисдикции трибунала над делом.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе два украинских катера и рейдовый буксир ВМС Украины, на борту которых находилось 24 украинских моряка и двое сотрудников Службы безопасности Украины. В России их обвинили в незаконном пересечении границы. Задержанных арестовали на девять месяцев.

Кулеба написал в колонке для издания «Украинская правда», что вопрос юрисдикции международного арбитража в Гааге по рассмотрению дела Украины против РФ об инциденте в Керченском проливе будет решен через несколько месяцев.

Глава МИД Украины подчеркнул, что Киев уверен в своем успехе и намерен «задавить» российскую сторону, а последствия судебных слушаний в Гааге будут для России «серьезными и продолжительными».

По словам Кулебы, Киев на суде будет «давить железной логикой юридических аргументов».

Он уверен, что вынесенное в Гааге решение будет справедливым, и «Россия окажется в углу юридического ринга».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости