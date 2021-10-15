Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Кабулов заявил, что эйфория от победы у талибов начинает проходить

Аргументы Недели → Политика 13+

15 октября 2021, 14:56 Источник: ТАСС

талибы, Hussain Ali/Keystone Press Agency

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что эйфория у представителей запрещенного в России движения "Талибан", вызванная победой в Афганистане, начала проходить.

По словам Замира Кабулова, эйфорию у талибов к настоящему моменту сменило чувство ответственности, поскольку многие проблемы приходится решать на ходу, а навыков управления страной у членов "Талибана" нет.

Спецпредставитель президента России по Афганистану также подчеркнул, что российская сторона планирует обсудить с делегацией талибов в рамках встречи в московском формате 20 октября свои претензии, а также пути решения имеющихся на афганской территории проблем. Власти РФ, по словам Кубулова, однако, не ожидают от переговоров прорывных решений.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости