Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Кабулов заявил, что эйфория от победы у талибов начинает проходить

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что эйфория у представителей запрещенного в России движения "Талибан", вызванная победой в Афганистане, начала проходить.
По словам Замира Кабулова, эйфорию у талибов к настоящему моменту сменило чувство ответственности, поскольку многие проблемы приходится решать на ходу, а навыков управления страной у членов "Талибана" нет.
Спецпредставитель президента России по Афганистану также подчеркнул, что российская сторона планирует обсудить с делегацией талибов в рамках встречи в московском формате 20 октября свои претензии, а также пути решения имеющихся на афганской территории проблем. Власти РФ, по словам Кубулова, однако, не ожидают от переговоров прорывных решений.
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