Путин заявил, что торопиться с официальным признанием талибов не следует

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках саммита СНГ в пятницу, 15 октября, заявил, что не следует торопиться с официальным признанием запрещенного в России движения "Талибан".
Ранее стало известно, что российские власти пока не принимали каких-либо решений по признанию талибов.
По словам Владимира Путина, необходимо посмотреть, выполнят ли талибы обещания, которые они дали международному сообществу после того, как пришли к власти. В настоящий момент, как считает Российский Лидер, торопиться с признанием "Талибана" не нужно.
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