Путин заявил, что торопиться с официальным признанием талибов не следует

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15 октября 2021, 13:13 Источник: ТАСС

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках саммита СНГ в пятницу, 15 октября, заявил, что не следует торопиться с официальным признанием запрещенного в России движения "Талибан".

Ранее стало известно, что российские власти пока не принимали каких-либо решений по признанию талибов.

По словам Владимира Путина, необходимо посмотреть, выполнят ли талибы обещания, которые они дали международному сообществу после того, как пришли к власти. В настоящий момент, как считает Российский Лидер, торопиться с признанием "Талибана" не нужно.

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