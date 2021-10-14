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МИД РФ: В России ожидают участие талибов в заседании переговоров по Афганистану на следующей неделе

, 12:52 Источник: Интерфакс

МИД РФ: В России ожидают участие талибов в заседании переговоров по Афганистану на следующей неделе
Mария Захарова, фото: МFA Russia, globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг на брифинге заявила, что участие делегации движения талибов в заседании московского формата переговоров по Афганистану ожидается, переговоры пройдут на следующей неделе. (Террристическая организация "Талибан" в России запрещена).

По уточнению Захаровой, на следующей неделе будет третье заседание по Афганистану в Москве.
Официальный представитель МИД России вновь выразила обеспокоенность активизацией зарещенной в России ИГИЛ в Афганистане. Захарова отметила, что новые власти Афганистана обещали справиться с ИГИЛ в одиночку, без внешней поддержки. "Мы расчитываем, что их слова получат практическое воплощение", - сказала дипломат.

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