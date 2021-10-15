Путин не планирует встречаться с талибами, которые на следующей неделе прибудут в Москву на консультации

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15 октября 2021, 14:22 Источник: ТАСС

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин сообщил, что не планирует встречаться с представителями запрещенного в РФ движения "Талибан", которые в конце октября должны прибыть в Москву на консультации.

Ранее сегодня российский лидер в рамках саммита СНГ сообщил, что торопиться с официальным признанием талибов не следует, однако, с ними нужно взаимодействовать.

Владимир Путин также заявил, что необходимо поддерживать процесс межафганского примирения и стремиться к тому, чтобы обстановка в Афганистане нормализовалась.

Напомним, на следующей неделе Москва ожидает прибытия представительной делегации "Талибана" для участия в консультациях по Афганистану в московском формате.

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