Толстой призвал срочно принять закон о запрете продажи детей иностранцам

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15 октября 2021, 14:01

Госдума 8 созыва, Russian State Duma / Globallookpress.com

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что нужно срочно наложить запрет на торговлю детьми по видом суррогатного материнства.

В своем телеграм-канале он назвал этот бизнес позорным. «Только одна красноярская фирма, по мнению следствия, «произвела» 20 младенцев с целью их фактической перепродажи. А сколько таких эпизодов остаются вне поля зрения правоохранителей? О скольких еще судьбах, поломанных за 13 тысяч долларов, нам предстоит узнать?» - написал политик.

Закон о запрете продажи детей иностранцам должен быть принят незамедлительно, - резюмировал политик. Проект закона, разработанный группой депутатов во главе с Толстым, был внесен в Госудуму еще летом.

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