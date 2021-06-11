В Госдуме сообщили о возможном запрете иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей в России

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11 июня 2021, 18:40 Источник: Госдума

Пётр Толстой, фото: State Duma Russia, globallookpress.com

Иностранным гражданам могут запретить пользоваться услугами суррогатных матерей в России. Законопроект о запрете на услуги суррогатного материнства для иностранцев, разработанный группой депутатов во главе с Петром Толстым, 11 июня внесён в Госдуму.

Законодатели предложили запретить для иностранных граждан и лиц без гражданства использовать институт суррогатного материнства на территории нашей страны.

На сайте нижней палаты парламента сообщается, что предложенные законопроектом изменения будут внесены в Семейный кодекс, в действующие законы «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», «Об актах гражданского состояния», «О гражданстве Российской Федерации».

Случаи гибели и торговли детьми, рожденными суррогатными матерями для иностранцев и лиц без гражданства ранее попадали в поле зрения правоохранительных органов.

Депутаты предложили прописать в законе, что воспользоваться услугами суррогатной матери могут только состоящие в браке граждане РФ или одинокая россиянка, которая по состоянию здоровья не может сама родить малыша.

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