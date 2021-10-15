В Евросоюзе осудили решение властей РФ провести перепись населения в Крыму

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15 октября 2021, 11:56 Источник: ТАСС

флаг Евросоюза, pixabay.com

В Европейском союзе осудили проведение Российской Федерацией переписи населения на территории Крыма с 15 октября по 14 ноября, а также начало очередного призыва в Вооруженные силы РФ с 1 октября.

В заявлении внешнеполитической службы ЕС подчеркивается, что в Европе осуждают решение российских властей провести перепись населения на "нелегально аннексированной" территории Крыма, а также подвергают критике начало еще одной призывной кампании.

В Европейском союзе отметили, что намерены продолжать добиваться "прекращения оккупации Крыма" Россией.

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