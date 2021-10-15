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Лавров заявил, что Запад пытается оказывать давление на Россию из-за стабильного развития страны

, 11:12 Источник: РИА "Новости"

Лавров заявил, что Запад пытается оказывать давление на Россию из-за стабильного развития страны
глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Западу не нравится стабильное развитие России и ее укрепление на международной арене, вследствие чего на Москву всячески пытаются оказывать давление.

Сергей Лавров в рамках выступления на Всемирном конгрессе российских соотечественников подчеркнул, что западным коллегам откровенно не нравится стабильное внутреннее развитие Российской Федерации и стремительное укрепление позиций страны на международной арене.

Это становится причиной того, что на Москву пытаются давить посредством различных нелегитимных инструментов, среди которых односторонние санкции, информационные провокации и вмешательства во внутренние дела.

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