Politico: Администрация Байдена не собирается вводить санкции против «Северного потока — 2»

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14 октября 2021, 11:38 Источник: ТАСС

Тед Круз, фото: wikiwand.com

Администрация президента США Джозефа Байдена не собирается вводить санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2», хотя на наказании настаивает Конгресс. У администрации Байдена по этому вопросу противоречия с сенатором-республиканцем Тедом Крузом, пишет газета Politico со ссылкой на свои источники.

Сенатор от Штата Техас неоднократно критиковал проект по строительству газопровода, требуя, чтобы власти США ввели в отношении «Северного потока — 2» рестрикции, Круз противостоял назначению десятков претендентов на дипломатические посты, в том числе на должности послов в нескольких странах. По данным Politico, сейчас речь идет о семи послах.

Действия сенатора вызывает обеспокоенность в Белом доме. Администрация Байдена опасается, что такое положение дел может нанести удар по позициям США на мировой арене.

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