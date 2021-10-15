Матвиенко заявила, что высказывания премьера Японии о Южных Курилах вызывают разочарования
15 октября 2021, 10:43
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко в пятницу прокомментировала высказывания премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что на острова южной части Курил якобы распространяется суверенитет Токио.
Валентина Матвиенко подчеркнула, что подобные заявления не могут не вызывать разочарования, поскольку каких-либо юридических оснований для такого рода высказываний нет.
Председатель Совета Федерации в беседе с RT напомнила, что по итогам Второй мировой войны Курильские острова были переданы под суверенитет России. Страна намерена всегда сохранять его над Курилами, поскольку речь идет о части российской территории.
Матвиенко, однако, заметила, что Москве необходимо выстраивать добрососедские отношения с Токио.
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