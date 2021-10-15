Матвиенко выразила уверенность, что постепенно Москва и Вашингтон будут «выходить на договоренности»
15 октября 2021, 10:06
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко на полях III Евразийского женского форума оценила отношения России и Соединенных Штатов на фоне визита в Москву американского замгоссекретаря Виктории Нуланд.
Валентина Матвиенко подчеркнула, что согласна с высказыванием Белого дома о том, что консультации в рамках визита Виктории Нуланд являлись полезными и конструктивными. Председатель Совета Федерации в беседе с RT уточнила, что является сторонником диалога.
Спикер Совфеда, однако, заметила, что в отношениях России и Соединенных Штатов Америки сейчас "такой завал", что не следует ожидать чудес или каких-либо серьезных решений. При этом Матвиенко уточнила, что шаг за шагом Москва и Вашингтон все равно будут "выходить на договоренности".
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