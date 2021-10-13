Нуланд назвала переговоры с Козаком по Украине и минским соглашениям продуктивными

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13 октября 2021, 20:17 Источник: Twitter

замгоссекретаря США Виктория Нуланд, Michal Krumphanzl/CTK

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в среду назвала переговоры с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком по Украине и минским соглашениям продуктивными.

На страничке в социальной сети Twitter пресс-секретаря американского посольства в Москве Джейсона Ребхольца приводится высказывание Виктории Нуланд о том, что переговоры с Дмитрием Козаком по поводу общих интересов России и США были продуктивными.

По словам замгоссекретаря Соединенных Штатов Америки, стороны коснулись полного выполнения минских соглашений, а также восстановления мира и "украинского суверенитета" в Донбассе.

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