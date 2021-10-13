Нуланд не добилась в Москве нормализации работы дипломатических миссий РФ и США

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13 октября 2021, 11:43

В Москве с рабочим визитом находится заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд. Первые встречи с российскими дипломатами не принесли ожидаемого результата. Хотя сам визит столь высокопоставленного чиновника в Россию уже является достижением. Её приезд Москва обменяла на сокращение чёрного списка не въездных в США россиян.



Нуланд не общалась с прессой и не рассказывала о программе визита. В российской столице она провела переговоры с равным по рангу чиновником – замминистром иностранных дел Сергеем Рябковым. Он сообщил, что отношения сторон после переговоров останутся в кризисном состоянии, а по некоторым моментам возможно обострение. Известно, что в ходе диалога стороны поднимали тему Украины. Американский дипломат ранее курировала эту страны в администрации Белого дома.



Посольства России и США уже на протяжении трёх месяцев работают в сокращённом режиме. Американцы сократили штат российского посольства в своей стране. Россия в свою очередь запретила американцам нанимать в своё посольство иностранных граждан. США также прекратили выдачу виз россиянам.





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