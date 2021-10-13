Евродепутат Вилимски выступил против военно-учебной миссии ЕС на Украине

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13 октября 2021, 22:57 Источник: ТАСС

флаг Евросоюза, pixabay.com

Евродепутат Харальд Вилимски по итогам саммита ЕС - Украина заявил, что Европейский союз не должен ввязываться в "военную авантюру" у себя по соседству и создавать на украинской территории военную миссию.

Харальд Вилимски выразил мнение, что Евросоюзу определенно не нужны "военные авантюры" недалеко от своих земель. Именно поэтому, по его мнению, военная миссия на Украине, которая в настоящий момент задумывается, является неправильной.

Евродепутат также добавил, что подобное действие скорее усилит напряженность на украинской территории, чем разрядит ее.

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