Блинкен заявил, что США не поддерживают отмену санкций против Сирии и нормализацию связей с Дамаском

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не поддерживает нормализацию отношений между другими государствами и Дамаском или отмену санкций против Сирии.
Блинкен в рамках совместной пресс-конференции в Вашингтоне с главами МИД Израиля и ОАЭ отметил, что американские власти не намерены выражать какую-либо поддержку попыткам нормализовать отношения с главой Сирии Башаром Асадом, реабилитировать его, а также отменять санкции в отношении САР, пока не будет достигнут прогресс в сфере политического урегулирования.
По словам госсекретаря, Вашингтон пытается наращивать оказание гумпомощи сирийцам и намерен в дальнейшем "проводить кампанию" против террористов в стране.
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