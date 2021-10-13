Блинкен заявил, что США не поддерживают отмену санкций против Сирии и нормализацию связей с Дамаском

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13 октября 2021, 21:03 Источник: ТАСС

госсекретарь США Энтони Блинкен, Sarahbeth Maney/Consolidated News Photos

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не поддерживает нормализацию отношений между другими государствами и Дамаском или отмену санкций против Сирии.

Блинкен в рамках совместной пресс-конференции в Вашингтоне с главами МИД Израиля и ОАЭ отметил, что американские власти не намерены выражать какую-либо поддержку попыткам нормализовать отношения с главой Сирии Башаром Асадом, реабилитировать его, а также отменять санкции в отношении САР, пока не будет достигнут прогресс в сфере политического урегулирования.

По словам госсекретаря, Вашингтон пытается наращивать оказание гумпомощи сирийцам и намерен в дальнейшем "проводить кампанию" против террористов в стране.

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