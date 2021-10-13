Путин и новый премьер Японии Кисида договорились о встрече

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13 октября 2021, 18:52 Источник: РИА "Новости"

премьер-министр Японии Фумио Кисида, Yoshio Tsunoda/AFLO

Посол Японии в России Кодзуки заявил, что к настоящему моменту принципиальная договоренность о встрече японского премьера Кисиды и президента РФ Путина есть, но о конкретной дате говорить преждевременно.

Подчеркивается, что российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Японии Фумио Кисида пришли к единому мнению, что им необходимо провести переговоры. Точных сроков встречи политиков, однако, пока назвать нельзя.

Кодзуки также выразил мнение, что президент Российской Федерации и японский премьер-министр "начали хорошие отношения".

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