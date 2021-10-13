Путин заявил, что не говорил о неготовности РФ к «полноценной» демократии

Аргументы Недели → Политика 13+

13 октября 2021, 17:27 Источник: ТАСС

флаг России, pixabay.com

Российский лидер Владимир Путин в среду, 13 августа, заявил, что не говорил о неготовности России к "полноценной" демократии. Политик, однако, подчеркнул, что демократия понимается по-разному.

Владимир Путин, отвечая на пленарном заседании Российской энергетической недели на вопрос о готовности РФ к демократии на современном этапе, заметил, что не помнит, когда говорил, что страна не готова к "полноценной демократии".

Российский лидер уточнил, что утверждения о "смерти" демократии в стране сильно преувеличены. Путин также призвал не беспокоиться за РФ в данном вопросе.

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