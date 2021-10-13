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Путин назвал «полной чушью и бредом» заявления о том, что Россия использует газ как оружие

, 16:07

Путин назвал «полной чушью и бредом» заявления о том, что Россия использует газ как оружие
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Российской Федерации Владимир Путин в среду, 13 октября, назвал "полной чушью, бредом и политически немотивированной болтовней" слова о том, что Москва якобы использует газ как оружие.

Владимир Путин уточнил, что в адрес России слышатся обвинения по использованию энергоресурсов в качестве оружия.

По словам российского лидера, подобные высказывания являются чушью и бредом, а также болтовней, у которой нет каких-либо оснований.

Путин ранее сообщил, что РФ готова продлить контракт на поставки газа через украинскую территорию.

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