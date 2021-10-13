Путин сообщил о готовности России продлить договор о транзите газа через Украину

Аргументы Недели → Экономика 13+

13 октября 2021, 15:54 Источник: РИА "Новости"

газовые трубы, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил в среду, 13 октября, что страна готова продлевать договор на транзит газа через территорию Украины, однако, по словам политика, "нужно все считать".

В рамках пленарного заседания Российской энергетической недели Владимиру Путину задали вопрос, готова ли РФ после 2024 года продлить обязательства по прокачке газа через Украину.

Глава государства заметил, что российская сторона готова сохранить этот контракт и даже увеличить поставки, если будут созданы экономические и технологические условия. "Но мы должны понять – а сколько же у нас купят", – уточнил Владимир Путин.

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