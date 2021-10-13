Путин заявил, что Россия готова увеличить поставки газа в Европу

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13 октября 2021, 15:06 Источник: ТАСС

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин в среду, 13 октября, заявил, что страна в целом увеличила поставки газа в Европу на 15 процентов, но готова увеличить их на столько, на сколько это потребуется.

Владимир Путин уточнил, что российская сторона готова увеличить поставки газа на европейскую территорию, если партнеры попросят об этом.

По словам главы государства, поставки топлива в Европу со стороны "Газпрома" выросли на 10 процентов. В целом же Российская Федерация увеличила их на 15 процентов.

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