Экономист Никита Кричевский прокомментировал прогноз Минфина о снижении нефтегазовой зависимости России

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13 октября 2021, 13:45 Источник: Свободная пресса

фото: pixabay.com

Экономист Никита Кричевский прокомментировал прогноз Министерства финансов РФ о снижении нефтегазовой зависимости России. В Минфине РФ считают, что к 2036 году доля доходов от продажи нефтегазовых ископаемых в бюджете России опустится ниже отметки в 25%, и зависимость бюджета страны от доходов нефтегазовой отрасли к 2036 году сократится примерно на треть.

В ведомстве полагают, что истощаются разрабатываемые в России запасы нефти и газа, и поэтому снижение ожидается из-за уменьшения доли самого сырьевого сектора в структуре ВВП страны, - пишет газета "Известия".

Доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Института экономики РАН Никита Кричевский написал пост в соцсетях и раскритиковал Министерство финансов за их прогноз.

Экономист удивлён, что Россия плетётся в хвосте мирового экономического развития, обладая таким "провидческим министерством", - пишет "Свободная пресса".

Кричевский процитировал слова лауреата Нобелевской премии по экономике Пола Самуэльсона, который говорил, что прогнозировать можно всё, кроме цен.

"Кто знает, какой будет цена нефти в 2030 г. Никто, кроме Минфина. А какими будут ограничения ОПЕК+ и налоговые условия нефтедобычи? Никто, кроме Минфина. А сколько мы будем потреблять внутри страны и сколько отправим на экспорт? Никто, кроме Минфина", — заключил Кричевский.

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