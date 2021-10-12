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Пашинян заявил, что Россия «играет» ключевую роль в решении Нагорно-Карабахского конфликта

, 21:42

Пашинян заявил, что Россия «играет» ключевую роль в решении Нагорно-Карабахского конфликта
Владимир Путин и Никол Пашинян, фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 12 октября, встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Политики обсудят двухсторонние отношения, а также дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию хозяйственных связей в Нагорном Карабахе.

«В решении конфликта и обеспечении безопасности в регионе ключевую роль играет Россия, которая является сопредседателем Минской группы ОБСЕ»,- отметил премьер.

Пашинян считает, что пока рано говорить о полной стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе. Он уточнил, что на Южном Кавказе и в мире происходят динамичные процессы, и в этом контексте важны частые переговоры и сверка часов союзников. По его словам, это уже четвертая встреча в текущем году.

Путин подтвердил, что находится с Пашиняном в постоянном контакте по телефону, но личные встречи всегда продуктивно проходят.

«Надеюсь, что так будет и на этот раз. Мы поговорим в формальной и не в формальной обстановке, пообедаем вместе, обсудим текущие дела, поговорим о перспективах»,- добавил российский лидер.

Премьер поблагодарил Путина за приглашение в Москву.

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