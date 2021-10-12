Зеленский заявил, что ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании в Донбассе лежит на РФ

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12 октября 2021, 13:18 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Глава Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев и Евросоюз в заявлении после совместного саммита вновь отметят ответственность России за отсутствие прогресса в мирном урегулировании в Донбассе.

Владимир Зеленский сообщил, что накануне провел разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и лидером Франции Эммануэлем Макроном. По словам политика, одной из главных тем саммита являлась координация шагов Украины и Европейского Союза в целях для достижения мира в Донбассе.

Зеленский подчеркнул, что Киев и ЕС едины в том, что ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании на востоке Украины лежит на России, которая "является стороной конфликта".

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