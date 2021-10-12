Сенатор Пушков заявил, что Украина растратила свой переговорный потенциал

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12 октября 2021, 07:12 Источник: Telegram

сенатор Алексей Пушков, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков написал на своей страничке в социальной сети Telegram, что Украина растратила свой переговорный потенциал.

Накануне зампред Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал статью, в которой, в частности, отметил, что не видит смысла в переговорах с властями Украины, поскольку они "невежественные и необязательные люди", которые постоянно меняют свою позицию.

Алексей Пушков, комментируя дискуссию, которая началась после публикации данного материала, отметил, что Киев избыл свой переговорный потенциал, так как "тянул на первый план" несуществующую тему принадлежности Крыма, а также саботировал Минские соглашения.

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