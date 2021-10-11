Медведев предложил дождаться появления «вменяемого руководства» на Украине для выстраивания контактов

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11 октября 2021, 08:20 Источник: Коммерсантъ

Дмитрий Медведев, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что России придется дождаться «вменяемого руководства Украины». По его словам, выстраивать отношения с действующей киевской властью бессмысленно.

В своей статье для издания «Коммерсантъ» Медведев указал «пять коротких полемических тезисов» на тему бессмысленности контактов с нынешним руководством Украины. Он назвал представителей киевской власти «невежественными и необязательными людьми», постоянно меняющими свою позицию.

«Дождаться появления на Украине вменяемого руководства, которое нацелено не на тотальную конфронтацию с Россией на грани войны, не на организацию дебильных Крымских платформ, созданных для оболванивания населения страны и подкачку своих мускулов перед выборами, а на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Россией»,- пояснил зампред Совбеза.

Медведев считает, что только с таким руководством Украины стоит иметь дело. Он отметил, что Россия умеет ждать, поскольку здесь живут терпеливые люди.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Анна Герман назвала президента Владимира Зеленского «приговором для всей Украины».

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