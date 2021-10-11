Аргументы Недели Политика 13+

Пушков после слов о «возвращении» Крыма назвал советника украинского президента Арестовича «придворной птицей-говоруном»

, 10:59

Пушков после слов о «возвращении» Крыма назвал советника украинского президента Арестовича «придворной птицей-говоруном»
Алексей Пушков, фото: Federation Council of Russia/Globallookpress.com

Член Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал заявление внештатного советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что «вернуть» Крым и остановить вооруженный конфликт в Донбассе можно за «пять минут».

«Сей советник - не более, чем любитель мелкого троллинга, придворная птица-говорун, которая пытается создать ощущение украинского всемогущества, которого на деле нет»,- написал он в своем Телеграм-канале.

Пушков отметил, что даже в случае Арестовича должны быть «пределы самонадеянной глупости», но их нет. Сенатор не понимает, зачем тиражировать слова советника: «это не факт политики, а элемент информационного шума».

Ранее Арестович выразил мнение, что ответственность за «деоккупацию» Крыма лежит на российском президенте. 

На заявление советника отреагировали в Кремле. 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

Политика

Пушков после слов о «возвращении» Крыма назвал советника украинского президента Арестовича «придворной птицей-говоруном»

Пушков после слов о «возвращении» Крыма назвал советника украинского президента Арестовича «придворной птицей-говоруном»

Член Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал заявление внештатного советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что «вернуть» Крым и остановить вооруженный конфликт в Донбассе можно за «пять минут».

Аргументы НеделиАвторы АН

Политика

Аргументы НеделиИнтервью

Политика

Общество

Общество

Общество

Общество

Экономика

Общество

Общество

Происшествия

Здоровье

Происшествия

Культура

Экономика

Политика

Политика

Общество

Общество

В мире

В мире