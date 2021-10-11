Пушков после слов о «возвращении» Крыма назвал советника украинского президента Арестовича «придворной птицей-говоруном»

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11 октября 2021, 10:59

Алексей Пушков, фото: Federation Council of Russia/Globallookpress.com

Член Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал заявление внештатного советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что «вернуть» Крым и остановить вооруженный конфликт в Донбассе можно за «пять минут».

«Сей советник - не более, чем любитель мелкого троллинга, придворная птица-говорун, которая пытается создать ощущение украинского всемогущества, которого на деле нет»,- написал он в своем Телеграм-канале.

Пушков отметил, что даже в случае Арестовича должны быть «пределы самонадеянной глупости», но их нет. Сенатор не понимает, зачем тиражировать слова советника: «это не факт политики, а элемент информационного шума».

Ранее Арестович выразил мнение, что ответственность за «деоккупацию» Крыма лежит на российском президенте.

На заявление советника отреагировали в Кремле.

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