Путин встретится с Пашиняном 12 октября

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10 октября 2021, 14:54 Источник: Россия 1

премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Днем в воскресенье, 10 октября, стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 12 октября, проведет рабочую встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Согласно последней информации, на этот же день у главы государства запланирована встреча с депутатами Госдумы нового созыва в Кремле.

К настоящему моменту не сообщается, какие темы Владимир Путин и Никол Пашинян намерены затронуть в рамках грядущих переговоров.

Напомним, последняя встреча российского лидера и армянского премьера состоялась 7 июля текущего года после внеочередных парламентских выборов в Армении.

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