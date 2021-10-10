В конгрессе США выразили обеспокоенность из-за российских военных учений

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10 октября 2021, 11:16

военные, pixabay.com

Исследовательская служба конгресса США подготовила отчет о российских военных учениях. Американские парламентарии выразили обеспокоенность в связи с маневрами РФ, в частности, с учениями "Запад-2021".

В конгрессе предполагают, что действия Москвы якобы говорят об "агрессии" по отношению к союзникам из Соединенных Штатов Америки.

Как сообщает RT, в отчете говорится, что масштабы и характер недавно завершившихся совместных стратегических учений России и Белоруссии "Запад-2021" вызвали тревогу среди членов конгресса США.

В экспертных кругах обеспокоены тем, что Москва под различными учебными маневрами маскирует "подготовку к потенциальным и фактическим вторжениям" и наращивает силы. Более того, официальные лица Соединенных Штатов полагают, что Россия якобы может готовиться к "вторжению на Украину".

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