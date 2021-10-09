Боевые корабли и суда обеспечения КФл вернулись на базы после учений в открытом море

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9 октября 2021, 11:14

Фото: ЮВО

Корабельные ударные группы Каспийской флотилии (КФл) возвращаются в пункт базирования Махачкала после проведения двусторонних тактических учений, в ходе которых отработали в море более 50 огневых задач. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Боевые корабли КФл провели военно-морские учения в открытом море. В частности, малый ракетный корабль (МРК, корвет) «Великий Устюг» выполнил практическую стрельбу из ракетного комплекса «Калибр», а МРК «Град Свияжск» и «Углич» отработали только электронные пуски. Контроль за выполнением боевых упражнений осуществлял корвет «Дагестан».

Тральщики КФл провели контрольно-разведывательный поиск минных заграждений с проводкой надводных кораблей за тралами. Обнаруженные мины уничтожались огнём из артиллерийских установок.

Кроме того, ударные корабельные группы отработали манёвр с выходом кораблей на оптимальную дистанцию с морской целью (условным противником) с дальнейшим её поражением собственными огневыми средствами. Во время стоянки на рейде экипажи корветов и других кораблей состав выполнил нормативы и мероприятия по противоминной, противовоздушной и противоподводно-диверсионной обороне.

К учениям в море для имитации воздушного противника привлекались самолёты из состава объединения ВВС и ПВО ЮВО.

Всего в учениях было задействовано более 20 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе ракетный корабль «Татарстан», малые ракетные корабли «Углич» и «Великий Устюг» «Град Свияжск», малые артиллерийские корабли, базовые и рейдовые тральщики, противодиверсионный катера П-351 проекта «Грачонок», а также морские буксиры и суда гидрографической службы флотилии.

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