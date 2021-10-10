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Трамп заявил, что РФ и Китай «уже разобрали и изучают» оставленные американцами в Афганистане вертолеты

, 08:00 Источник: РИА "Новости"

Трамп заявил, что РФ и Китай «уже разобрали и изучают» оставленные американцами в Афганистане вертолеты
бывший президент США Дональд Трамп, MediaPunch/face to face

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в рамках выступления перед своими сторонниками в Айове заявил, что РФ и Китай уже разобрали и изучают брошенные американцами в Афганистане вертолеты.

"Они уже разбирают "Апачи", изучают их, скоро они соберут лучшую технику", – выразил уверенность Трамп, говоря о российских и китайских специалистах.

Отметим также, что бывший президент США, не раз критиковавший действующего лидера страны Джо Байдена за оговорки, в ходе митинга сам допустил ошибку, подчеркнув, что американские войска вышли из Пакистана. Позже политик исправился и назвал правильную страну.

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