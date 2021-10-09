Спикер парламента Чечни поздравил Айшат Кадырову с назначением на пост министра культуры республики

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9 октября 2021, 13:35

Ольга Любимова и Айшат Кадырова открывают библиотеку в Чечне. Фото: GlobalLook

Председатель Парламента Чеченской Республики, Герой России Магомед Даудов на официальной странице в соцсетях от имени депутатов и себя лично пожелал племяннице успехов и удачи в работе, реализации намеченных планов и новых идей.

Магомед Даудов подчеркнул, что Айшат Рамзановна является талантливым и креативным руководителем, трудолюбивым и замечательным организатором. «Благодаря ответственному отношению к своей работе Айшат удалось внести колоссальный вклад в развитие библиотек республики, домов культуры и театров, а также добиться высоких показателей во всех направлениях деятельности Министерства культуры Чеченской Республики», - написал он.

Айшат Кадырова родилась в 1998 году в селе Центорой Курчалоевского района Чеченской Республики, окончила экономический факультет Чеченского государственного университета. В 2016 Айшат возглавила модный дом Firdaws, а в прошлом году стала первым замглавы Минкультуры региона. 22-летняя Айшат Кадырова ведет страницу в инстаграм, где часто публикует семейные снимки. Кстати, буквально на днях в Чечне вручили 1,5 млн рублей художникам, у которых лучше всех получились портреты семьи Кадырова. На конкурс прислали более 100 работ из-за рубежа и свыше 300 из разных уголков страны.

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